» » » Установлен факт незаконной продажи земельных участков, ведется расследование
﻿
  • 19 февраль 2020 10:11
  • 87

Установлен факт незаконной продажи земельных участков, ведется расследование

В ходе оперативного мероприятия, проводимого с начала февраля 2020 года, на территории Пайарыкского района Самаркандской области в целях выявления незаконных продаж земельных участков было установлено, что председатель районного фермерского хозяйства 41-летний М.У., незаконно распродал под строительство жилья в общей сложности 79 соток орошаемых и посевных земель фермерского хозяйства на общую сумму 64.000.000 сум.

 

Установлен факт незаконной продажи земельных участков, ведется расследование

По данному факту Следственным отделом при ОВД Пайарыкского района возбуждено уголовное дело по п. "б” ч.3 ст.168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (мошенничество) М.У. привлечен в качестве подозреваемого, предварительное следствие продолжается.

 

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде обнаружили 2 аптеки, продающие психотропные вещества

В Самарканде обнаружили 2 аптеки, продающие психотропные вещества

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области 16-летний юноша обокрал дом

В Самаркандской области 16-летний юноша обокрал дом

Новости Самарканда
﻿
В Каттакургане осуждены 16 рабочих шахты, похитивших золотоносную руду

В Каттакургане осуждены 16 рабочих шахты, похитивших золотоносную руду

Новости Самарканда
﻿
Задержан угонщик автомобиля из Каттакурганского района

Задержан угонщик автомобиля из Каттакурганского района

Новости Самарканда
﻿
Украл 10 000 долларов США и 5 000 000 сумов, но был задержан

Украл 10 000 долларов США и 5 000 000 сумов, но был задержан

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика