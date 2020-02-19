Установлен факт незаконной продажи земельных участков, ведется расследование

В ходе оперативного мероприятия, проводимого с начала февраля 2020 года, на территории Пайарыкского района Самаркандской области в целях выявления незаконных продаж земельных участков было установлено, что председатель районного фермерского хозяйства 41-летний М.У., незаконно распродал под строительство жилья в общей сложности 79 соток орошаемых и посевных земель фермерского хозяйства на общую сумму 64.000.000 сум.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Пайарыкского района возбуждено уголовное дело по п. "б” ч.3 ст.168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (мошенничество) М.У. привлечен в качестве подозреваемого, предварительное следствие продолжается.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан