Более 560 граждан стали участниками выездного приема в Пайарыкском районе

Практика, когда руководители секторов и государственных организаций во главе с главой областной администрации выезжают в отдаленные населенные пункты, дает возможность жителям решить свои вопросы, не покидая пределы села или района, чтобы попасть на прием к нужному специалисту. Очередной прием граждан прошел в городе Челеке Пайарыкского района. Сюда съехались жители и из других городов и районов области.





Махсума Ахророва приехала из Самарканда. Она представляет интересы родителей воспитанников детского дошкольного учреждения №50. Всем им было сказано, что деятельность детского сада продолжится до февраля текущего года, а спустя время учреждение поменяет свой адрес. Ахророва просит помочь в решении данной проблемы. Подробнее в репортаже...

Зарина Амритдинова