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  • 18 февраль 2020 11:03
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Около 2,5 кг марихуаны было обнаружено в доме жителя Самарканда

Около 2,5 кг марихуаны было обнаружено в доме жителя СамаркандаВ Самарканде оперативниками отделения № 5 УВД города Самарканда во время проведения оперативных мероприятий по улице Спитаменшох, у жителя 1994 г.р. было обнаружено около 2,5 кг марихуаны.

 

Как передает Samcity, во время следственных действий правоохранители нашли свертки с веществом растительного происхождения в различных пакетах и сосудах в подвале жителя. Все вещественные доказательства были задокументированы и отправлены в криминалистическое управление внутренних дел Самаркандской области для проверки.

 

«Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством - марихуана массой 2 кг 419 граммов», - отметили в пресс-службе ведомства.

 

Теперь в отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по статье 25, 273, части 5, а также по статье 270 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется предварительное следствие.


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