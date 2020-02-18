В Самарканде будет 4-х этажный аэропорт

До конца 2020 года в ООО «Международный аэропорт «Самарканд» завершится строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью 600 пассажиров в час, новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест для стоянок на 22 самолета. Реконструкция позволит принимать «Самарканду» все существующие типы воздушных судов без ограничений. Об этом пишет газета «Самаркандский вестник».

Новый аэровокзальный комплекс будет представлять собой 4-этажное здание с учетом подвального помещения, где, наряду с залом прилета и вылета пассажиров, будут функционировать Duty Free, VIP и CIP залы повышенной комфортности и другие сопутствующие точки оказания услуг для пассажиров. На привокзальной площади будет автостоянка на 730 мест.

В настоящее время аэропорт «Самарканд» обслуживает в неделю 40 рейсов в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Стамбул, Ташкент. Реализация проекта позволит в семь раз увеличить обслуживание рейсов, то есть до 40 рейсов в день.

Увеличение рейсов требует соответственного увеличения специальной техники для обслуживания воздушных судов и пассажиров, поэтому в декабре 2019 года на заводе MAN был закуплен современный низкопольный автобус для пассажиров. В настоящее время прорабатывается вопрос закупки двух автобусов, двух грузовиков, двух топливозаправщиков воздушного судна. Закупка 42 единиц спецтехники запланирована вышестоящей организацией АО Uzbekistan Airports в течение всего 2020 года. В аэропорту «Самарканд» на сегодняшний день работают 634 человека, увеличение рейсов позволит трудоустроить свыше 350 человек.