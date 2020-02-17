В Самарканде уничтожены 400 000 единиц пиротехники

К сожалению, в нашем регионе имеют место быть случаи незаконного ввоза, продажи и использования пиротехнических изделий. Вот почему с участием созданной группы, в состав которой входят сотрудники органов внутренних дел, налоговой инспекции, таможенного комитета и общественности, принимаются оперативные меры по борьбе с незаконным оборотом пиротехникив регионе. На днях незаконные фейерверки в количестве 400 000 единиц были уничтожены в установленном порядке представителями соответствующих ведомств.





В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по упорядочению оборота пиротехнических средств на территории Республики Узбекистан» в целях предотвращения незаконного оборота пиротехнических средств, а также обеспечения защиты прав потребителей ввоз, производство, перевозка, хранение, реализация и использование пиротехнических средств на территории Республики Узбекистан запрещается.

Согласно статье 185-1 Кодекса об административной ответственности, незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование, а равно незаконный ввоз в Республику Узбекистан (вывоз из Республики Узбекистан) или сбыт пиротехнических изделий —влечет наложение штрафа от пяти до двадцати минимальных размеров заработной платы с конфискацией предметов правонарушения.

Если незаконный оборот пиротехники совершен в большом размере или после применения административной ответственности, статья 250-1 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность.

Зарина Хакбердиева