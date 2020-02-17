В Самаркандской области мать, не платившая алименты, арестована на шесть дней

Уроженка Пахтачийского района Самаркандской области Г.Ш. приговорена к 6 дням тюремного заключения за несвоевременную выплату алиментов, выплачиваемых за ее двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает daryo со ссылкой на председателя Пахтачийского районного суда по административным делам У. Хабибова.

Общая задолженность матери-должницы с марта 2019 года по настоящее время составляет 6 миллионов 266 484 сумов, говорится в документе.

Согласно решению Карманского межрайонного гражданского суда от 7 августа 2018 года, гражданка Г.Ш. за материальную поддержку двух несовершеннолетних детей должна выплачивать около 1/3 месячной зарплаты и другого дохода до достижения совершеннолетия.

Решением Пахтачийского районного суда по административным делам против Г.Ш. возбуждено административное дело. Подсудимая арестована на 6 дней с учетом выплаты государству 15% минимальной заработной платы за каждый день административного задержания.