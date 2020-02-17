» » » В Самаркандской области мать, не платившая алименты, арестована на шесть дней
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  • 17 февраль 2020 14:41
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В Самаркандской области мать, не платившая алименты, арестована на шесть дней

Уроженка Пахтачийского района Самаркандской области Г.Ш. приговорена к 6 дням тюремного заключения за несвоевременную выплату алиментов, выплачиваемых за ее двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает daryo со ссылкой на председателя Пахтачийского районного суда по административным делам У. Хабибова.

 

В Самаркандской области мать, не платившая алименты, арестована на шесть дней

 

 

Общая задолженность матери-должницы с марта 2019 года по настоящее время составляет 6 миллионов 266 484 сумов, говорится в документе.

 

Согласно решению Карманского межрайонного гражданского суда от 7 августа 2018 года, гражданка Г.Ш. за материальную поддержку двух несовершеннолетних детей должна выплачивать около 1/3 месячной зарплаты и другого дохода до достижения совершеннолетия.

 

Решением Пахтачийского районного суда по административным делам против Г.Ш. возбуждено административное дело. Подсудимая арестована на 6 дней с учетом выплаты государству 15% минимальной заработной платы за каждый день административного задержания.


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