Самаркандский футбольный клуб «Динамо» попрощался с 8 игроками

Готовящийся к новому сезону самаркандский футбольный клуб «Динамо» попрощался с рядом игроков, а главный тренер Тачмурод Агамуродов продолжит свою работу, сообщает Samcity со ссылкой на пресс-службу ФК «Динамо».

Команда «Динамо» попрощалась с Акмалом Холмуродовым, Баходиром Насимовым, Миркомилом Локаевым, Сардором Эминовым, Дилмуродом Каримовым, Аббосом Шодмоновым и Сирожем Хамроевым. Ихтиер Тошпулатов был переведен в клуб «Металлург». Вратарь команды Ботирали Эргашев перешел в футбольный клуб «Коканд-1912» по контракту на один год.

Клуб благодарит этих игроков за сотрудничество и желает им дальнейших успехов, - отмечается в сообщении.

По решению президента Самаркандской областной футбольной ассоциации, хокима области Эркинжона Турдимова и решению руководства клуба Тачмурод Агамуродов продолжит свою работу в качестве главного тренера команды.

Ему будет поручено привести клуб в Суперлигу. Ожидается, что перед новым сезоном Pro-League команда будет набирать новых игроков.

Напомним, Тачмурод Агамуродов был назначен главным тренером «Динамо» в сентябре 2019 года. Даврон Файзиев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию из-за неудачных результатов участия команды в Суперлиге Узбекистана.