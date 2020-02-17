» » » Видео: в Самаркандской области автомобиль «Нексия» затонул в большой луже
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  • 17 февраль 2020 12:00
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Видео: в Самаркандской области автомобиль «Нексия» затонул в большой луже

В субботу, 15 февраля, в результате проливных дождей было зарегистрировано несколько чрезвычайных происшествий.

 


 

В частности, автомобиль «Нексия» затонул в большой луже недалеко от рынка в городе Лойиш  Акдарьинского района. На видеоролике можно увидеть и другие машины, «плавающие в воде».

 

По словам очевидцев, жертв нет.

 

Согласно информационному сообщению пресс-службы районного хокимията, для выполнения Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования» от 28 ноября 2019 года на этом месте предусмотрено строительство многоэтажных жилых домов.

 

Водитель автомобиля с целью быстрее добраться до базара обрезал путь и поехал по неположенному пути. В результате машина, переезжая через бетонное ограждение, застряла в траншее.

 

Из-за сильных дождей в ближайшие дни низменности этой области были затоплены. В настоящее время принимаются меры по ликвидации воды, сообщает daryo


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