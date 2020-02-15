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  • 15 февраль 2020 14:17
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Как реализовываются 639 проектов в Самарканде?

В соответствии с Указом Президента от 27 июня 2018 года во всех регионах страны реализуется государственная программа «Молодежь - наше будущее».
 

Как реализовываются 639 проектов в Самарканде?

 

В рамках этой программы со стороны коммерческих банков предоставляются кредиты для реализации бизнес- идей, стартапов, и проектов молодых предприимчивых людей до 31 декабря 2019 года по ставке 7% годовых и с 1 января 2020 года по ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.

Эти кредиты имеют низкие процентные ставки, гарантии и другие льготы для молодых людей, которые хотят начать собственное дело.

- В прошлом году в нашем регионе планировалось профинансировать 1036 проектов на общую сумму 235 миллиардов 880 миллионов сумов, - сказал Д.Набиев, координатор областного Фонда «Молодежь - наше будущее». -За прошлый год было профинансировано 397 проектов. В результате создано более 2700 рабочих мест.

По количеству оплаченных проектов лидирует Иштыханский район-65 проектов (10 млрд. 674 млн. сумов) - самая большая сумма кредита (14 млрд. 900 млн. сумов для 30 проектов) выделена г. Самарканду. Доля кредитов для молодежи в Ургутском, Тайлякском, Пахтачийском и Пайарыкском районах также была высокой.

Из них 180 проектов связаны с производственным сектором, 125 - в сфере услуг, 92 - в сельском хозяйстве.

ООО «Ургут Саноат сервис» в Ургутском районе также является одной из компаний, расширяющих свою деятельность за счет кредитных средств.

-Мы начали работать в 2017 году, но у нас не было собственного здания, - сказал глава предприятия М. Исламов. – За счет выделенных средств в размере 200 млн. сумов кредита от Фонда «Молодежь - наше будущее» мы приобрели помещение. Сейчас у нас работает более 50 человек. Мы планируем создать еще 30 новых рабочих мест.

К 2020 году в регионе планируется профинансировать и реализовать 124 проекта на сумму 34 млрд. 195 млн. сумов. Большая часть этих проектов связана с производством и обслуживанием.
 
Уза

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