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  • 15 февраль 2020 10:37
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В СамМИ сменился ректор

В СамМИ сменился ректорШамсиев Азамат Мухитдинович освобожден от должности ректора Самаркандского государственного медицинского института. Новым ректором вуза назначен Ризаев Жасур Алимджанович, ранее возглавлявший Ташкентский государственный стоматологический институт, сообщает УзА.

 

Правительство Узбекистана 14 февраля издало постановление о назначении ректоров 10 высших учебных заведений. О скором увольнении глав ряда вузов предупреждал Шавкат Мирзиёев.

 

Шамсиев Азамат Мухитдинович занимал должность ректора Самаркандского государственного медицинского института с 2004 года.


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