В СамМИ сменился ректор

В Самарканде собака спасла новорожденного малыша, которого бросила мать

МИНЭНЕРГО – О ПРОИЗОШЕДШЕМ В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ

Мужчина зарезал жену брата.Официальное заявление прокуратуры об умышленном убийстве в Нарпайском районе

В Самарканде сотрудники ППС спасли 7-летнего мальчика, висевшего за балконом на третьем этаже

2 года исправительных работ за смерть беременной женщины и ее двойняшек