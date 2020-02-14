14 февраля- день рождения Захириддина Мухаммада Бабура

По всему Узбекистану 14 февраля отмечается день рождения узбекского поэта и просветителя, полководца и государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура, внесшего значительный вклад в развитие мировой науки и искусства.

В связи с этим областной краеведческий музей в сотрудничестве с академическим лицеем Самаркандского государственного института иностранных языков организовал культурное мероприятие, посвященное 537-летию со дня годовщины Захириддина Мухаммада Бабура.

Докладчики рассказали о жизни и творчестве Бабура. В частности, заведующая отделом истории музея О. Фаттаева рассказала студентам о роли великого писателя и философа в нашей стране и мировой истории. Многие были особенно впечатлены его бесценным вкладом в развитии литературы и искусства.

Ученики лицея зачитали отрывки из произведений Захириддина Бабура. После этого молодые люди осмотрели уникальные экспонаты в залах музея.

Пресс-служба областного хокимията