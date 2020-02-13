Делегация Башкортостана в Самарканде

В рамках визита делегации Республики Башкортостан в город Самарканд состоялась встреча хокима Самаркандской области с деловыми кругами, посвященная обсуждению перспектив реализации совместных проектов в агропромышленной сфере.





Глава областной администрации Эркинжон Турдимов поприветствовав гостей, отметил, что в декабре минувшего года бизнес-делегация Самаркандской области была в краткосрочной командировке в городе Уфе Республики Башкортостан.В ходе визита были подписаны экспортные контракты на сумму 23 млн. долл. США, предусмотренные на 2020 год. Хоким области выразил надежду, что начатое плодотворное сотрудничество между регионами в различных сферах, будет укрепляться и развиваться.

Зарина Амритдинова