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  • 13 февраль 2020 20:10
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Делегация Башкортостана в Самарканде

В  рамках визита делегации Республики Башкортостан   в город Самарканд состоялась встреча хокима Самаркандской области с деловыми кругами, посвященная обсуждению перспектив реализации совместных проектов в агропромышленной  сфере. 
 

  
Глава областной администрации Эркинжон Турдимов поприветствовав гостей, отметил, что в декабре минувшего года бизнес-делегация Самаркандской области  была в краткосрочной командировке в городе Уфе Республики Башкортостан.В ходе   визита были подписаны экспортные контракты на сумму 23 млн. долл. США, предусмотренные на 2020 год. Хоким области выразил надежду, что начатое плодотворное сотрудничество между  регионами в различных сферах, будет укрепляться и развиваться.
 
Зарина Амритдинова

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