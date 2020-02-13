В клинике «Bionur medservis» будут проводить операции с участием индийских врачей

12-13 февраля в медицинском центре «Bionur medservis» в Самарканде прошли бесплатные осмотры с участием врачей из Индии: ортопеда-травматолога Раджеша Варма и уролога Адитья Пратха. Индийские специалисты назначили каждому посетителю индивидуальный курс лечения, выписали необходимые препараты и направления на дополнительные обследования и анализы. Некоторым из них требуется проведение операции.





Хирургического вмешательства удалось избежать 61-летней Шоире Аттоевой. Некоторое время назад женщина с болью в ногах обратилась к самаркандским докторам. Согласно заключению МРТ-исследования, у больной диагностированы признаки объемного образования дистального метафиза левой бедренной кости. Утолщение передней крестообразной связки. Ей порекомендовали повторный рентген, а по его итогам отправили к онкологу. Позже настаивали на немедленной операцию. Однако консультация ортопеда из Индии кардинальным образом повлияла на дальнейший исход заболевания.





-В ходе осмотра мне сказали, что бояться нечего,-говорит Шоира Аттоева. - Это не онкологическое заболевание, а киста, очень маленького размера. Сказали, что в операции нет необходимости. Назначили курс лечения, через шесть месяцев должна повторно обследоваться. Я очень рада слышать это.





А вот следующий пациент из Нарпайского района не спешит радоваться. Бекзоду Кулдашеву, возможно, придется сделать операцию. Три года назад, находясь на заработках в Российской Федерации, 27-летний парень упал с третьего этажа строящегося объекта. Из-за несчастного случая у него не сгибается левое колено. 5 операций, проведенных в Самарканде и Ташкенте, прошли безрезультатно. Раджеш Варма обнадеживает парня, предлагая несколько вариантов лечения. Операция больному обойдется примерно в 10 тысяч долларов.





В рамках своего визита врачи провели обследования около 200 пациентов. Кроме того, впервые проведена операция с участием ортопеда и уролога. В будущем администрация клиники «Bionur medservis» каждый месяц намерена приглашать специалистов разных профилей, проводить не более 5 операций за время их пребывания.

Зарина Хакбердиева