» » » За счет установки внешней рекламы Самарканд заработал 870 млн.сумов
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  • 13 февраль 2020 18:20
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За счет установки внешней рекламы Самарканд заработал 870 млн.сумов

За 2019 год  местный бюджет города Самарканда за счет установки рекламных щитов увеличился на 870 миллионов сумов. Заместитель хокима города Самарканда Акрам Эгамов в ходе «дорожного» мероприятия с участием журналистов и работников печатных изданий проинформировал о порядке размещения наружных рекламных щитов. Основное внимание представителей СМИ было направлено на изучение Постановления Кабинета Министров от 30.08.2018 г. № 702 о урегулировании деятельности в сфере внешней рекламы.
 

На сегодняшний день на территории города установлено 373 биллбордов, 28 брендмауров, 23-больших и 81- маленьких лэд мониторов, а также 19 рекламных щитов на крыше. По словам замхокима, все конструкции установлены на основании договора с городским хокимиятом и отвечают всем требованиям.
 
Однако есть некоторые предприимчивые люди, которые самовольно устанавливают большое количество рекламы на стенах жилых домов, вблизи светофоров и других запрещенных зон. С помощью специальной комиссии, созданной в этом году, устанавливаются места и принимаются меры для устранения таких незаконных действий, говорит Акрам Эгамов.

Замхокима отметил, что предприниматели, продвигающие свою продукцию, должны следовать принципам законности.

Организаторы пресс-тура ответили на вопросы журналистов о регулировании различной рекламы на деревьях, столбах, стенах и остановках на улицах города.
 
Зарина Хакбердиева

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