В Самаркандской области началась внеплановая вакцинация детей против кори

С 10 по 20 февраля в Самаркандской области проходит внеплановая вакцинация детей против кори. Прививку получают дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Вакцинация также проходит в Ташкенте и Кашкадарьинской области, сообщает Podrobno.uz.

Неожиданная прививка вызвала множество вопросов у родителей. Матерей особенно интересует, для чего прививка делается тем детям, которых уже прививали от кори год назад, и безопасно ли это.

Пресс-служба хокимията столицы опубликовала видеоролик, в котором о прививке рассказала Гульнара Закирова, заведующая эпидемиологическим отделом центра санитарно-эпидемилогического благополучия Яшнабадского района.

- В некоторых европейских государствах зарегистрированы смертные случаи среди детей, болевших корью. «Чтобы обезопасить наших деток, мы проводим сейчас массовую иммунизацию», - сказала она.

По данным ВОЗ, в 2019 году в мире было зарегистрировано 9,5 миллиона случаев заболевания корью. Погибли 148 тысяч детей младше 5 лет. Вакцинация, идущая в столице и Самаркандской и Кашкадарьинской областях, охватила детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, поскольку основная масса заболевших приходится на этот возраст.

- У детей, однократно привитых в годик вакциной против кори, иммунитет еще не выработался, а вторая вакцинация проводится только в 6 лет. Чтобы немножко защитить невакцинированную прослойку детей, мы взяли эту возрастную группу, - объяснила Закирова.

В репортаже напоминается, что корь может вызвать осложнения в виде частичного или полного повреждения центральной нервной системы, энцефалита, менингита, развития глухоты или слепоты.

- Прежде, чем провести иммунизацию, мы укомплектовали все пункты первичными бригадами, холодильными сумками для транспортировки вакцины и противошоковыми аптечками, - рассказала Гульнара Закирова. - Вакцина мягкая и не вызывает поствакцинальных реакций. Очень редко бывает боль в месте укола, а так ни температуры, ни других реакций вакцина не вызывает.

Прививку уже получили более 20 000 детей. Она делается в детских садах и в семейных поликлиниках. Перед прививкой ребенок проходит осмотр и при отсутствии заболеваний получает разрешение на вакцинацию.

В эти дни дети, родившиеся в 2014 году, получают прививку КПК против кори, паротита и краснухи, а родившиеся в 2015-2017 годах - прививку ККВ против кори и краснухи, объяснили в хокимияте.