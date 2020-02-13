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  • 13 февраль 2020 12:53
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Запускается автобусный рейс «Самарканд — Ташкент — Санкт-Петербург»

Запускается автобусный рейс «Самарканд — Ташкент — Санкт-Петербург»Министерство транспорта Узбекистана объявило о запуске с 25 февраля регулярного автобусного сообщения «Самарканд — Ташкент — Санкт-Петербург». Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong совместно с российской ТТК «Глобус».

 

Первый рейс отправится 25 февраля в 9:00 с Самаркандского автовокзала и в 15:00 — с Ташкентского вокзала. В Санкт-Петербурге пассажиры будут доставлены на Центральный автовокзал, сообщает Gazeta.uz.

 

Стоимость билета из Самарканда составляет 840 тысяч сумов, из Ташкента — 800 тысяч сумов. Рейсы будут осуществляться через день.

 

В конце 2018 года из Ташкента были открыты первые автобусные рейсы в города России: Нижний Новгород и Казань. В декабре 2019 года был запущен рейс в Москву, в феврале текущего года — в Омск.


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