В Самарканде обнаружили 2 аптеки, продающие психотропные вещества

4 февраля примерно в 15:33 часов сотрудниками ОУР УВД города Самарканда в одной из аптек по улице Рудаки Самарканда при сбыте аналога психотропных веществ, 100 штук таблеток в 10 конвалютах лекарственного препарата "Кодекс” весом 0,8 грамм за 150.000 сум был задержан владелец аптеки, 19-летний Б.О. Аналоги психотропных веществ были изъяты в установленном порядке.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.276 Уголовного кодекса. Б.О. привлечен в качестве обвиняемого, предварительное следствие продолжается.

5 февраля примерно в 19:00 часов сотрудниками ОУР УВД города Самарканда в одной из аптек по улице "8 марта” Самарканд при сбыте аналога психотропных веществ, 50 штук таблеток лекарства "Кодекс” весом 0,4 грамм за 75.000 сум был задержан владелец аптеки, 21-летний О.Б. Аналоги психотропных веществ были изъяты в установленном порядке.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.276 Уголовного кодекса. О.Б. привлечен в качестве обвиняемого, предварительное следствие продолжается.

Пресс-служба Следственного департамента при МВД