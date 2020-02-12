Таджикские паломники посетят Самарканд и Бухару перед поездкой в Мекку

Таджикистан предложил организовать туры по узбекским городам Самарканд, Бухара и Ташкент для своих паломников перед их отправкой в Мекку, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на заместителя председателя Комитета по делам религий Музаффара Комилова.

"Мы получили письмо из Республики Таджикистан о совместной организации поездок "Умра+". Как выяснилось, это были предложения от уполномоченных агентств при при Управлении мусульман Таджикистана об организации поездок в Самарканд, Бухару и Ташкент для таджикских паломников перед их отправкой на умру”, - заявил Комилов.

По его словам, в республике положительно отнеслись к этой инициативе, и сейчас изучаются пути ее реализации.

Комилов при этом отметил, что вопрос будет решаться исходя, в первую очередь, из интересов народа Узбекистана.