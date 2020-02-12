» » » Таджикские паломники посетят Самарканд и Бухару перед поездкой в Мекку
﻿
  • 12 февраль 2020 12:55
  • 48

Таджикские паломники посетят Самарканд и Бухару перед поездкой в Мекку

 

Таджикские паломники посетят Самарканд и Бухару перед поездкой в МеккуТаджикистан предложил организовать туры по узбекским городам Самарканд, Бухара и Ташкент для своих паломников перед их отправкой в Мекку, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на заместителя председателя Комитета по делам религий Музаффара Комилова.

 

"Мы получили письмо из Республики Таджикистан о совместной организации поездок "Умра+". Как выяснилось, это были предложения от уполномоченных агентств при при Управлении мусульман Таджикистана об организации поездок в Самарканд, Бухару и Ташкент для таджикских паломников перед их отправкой на умру”, - заявил Комилов.

 

По его словам, в республике положительно отнеслись к этой инициативе, и сейчас изучаются пути ее реализации.

 

Комилов при этом отметил, что вопрос будет решаться исходя, в первую очередь, из интересов народа Узбекистана.


Похожие статьи:
﻿
196 паломников из Самарканда отправились в Умру

196 паломников из Самарканда отправились в Умру

Новости Самарканда
﻿
Группа паломников из Пакистана посетила Узбекистан

Группа паломников из Пакистана посетила Узбекистан

Новости Самарканда / Туризм
﻿
Самаркандские паломники улетели в Мекку

Самаркандские паломники улетели в Мекку

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Узбекистан посетила делегация туристических организаций и СМИ Японии

Узбекистан посетила делегация туристических организаций и СМИ Японии

Новости Самарканда / Туризм
﻿
Очередная группа паломников отправилась в Мекку

Очередная группа паломников отправилась в Мекку

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика