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  • 12 февраль 2020 12:46
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В Каттакургане поймали на получении взятки за медсправку для военкомата

Представители правоохранительных органов задержали в Каттакургане мужчину при получении взятки в размере 600 долларов за медицинскую справку для военкомата. Об этом пишет Samcity со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

 

В Каттакургане поймали на получении взятки за медсправку для военкомата

Житель Самаркандской области 1976 г.р. обратился с соответствующим заявлением в УВД Самаркандской области. В заявлении он попросил принять меры в отношении сотрудника медицинского учреждения города Каттакургана, который потребовал у его сына 600 долларов за медицинскую справку для военкомата.

 

 

В рамках мероприятия, проведенного Управлением по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Следственного департамента при УВД Самаркандской области совместно с сотрудниками областной прокуратуры, был задержан в своем кабинете председатель медицинской комиссии 1973 г.р. призывников 2020 года, в центральной городской поликлиники Каттакургана при получении взятки 600 долларов.

 

Прокуратура Каттакурганского района возбудила уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путем вымогательства), а также части 1 статьи 28,211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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