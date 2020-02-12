Верхние этажи жилых домов по ул.Узбекистанская, 65 и 67, будут снесены

Процесс строительства двух жилых домов на пересечении улиц Узбекистанская и Арутюнова в Самарканде с самого начала был в центре внимания народа и вызвал общественный резонанс. Поскольку возведение многоэтажек намечалось в буферной исторической зоне города.





На территории махаллинского схода граждан «Узбекистон» с разницей почти в год выстроились пятиэтажный и шестиэтажный дома. Изначально решение о строительстве по улице Узбекистанская, 67, выданное главой городской администрации 10 мая 2017 года под номером 700-к, предусматривало строительство трехэтажного объекта с высотой не более 12 метров.

Однако, как мы видим, построен жилой дом в четыре этажа с мансардой. Кроме того, несмотря на то, что по завершению строительства объект не представлен государственной приемочной комиссии, не сдан в эксплуатацию должным образом, вот уже полтора года, как строение заселено людьми.

О нарушениях градостроительства рассказал начальник секретариата хокимията г. Самарканда Фируз Наджмиддинов в ходе пресс-тура с участием представителей СМИ. В поле зрения была также высотка по улице Узбекистанская, 65. Аналогичная картина при возведении жилого дома- самовольная достройка этажей, нарушение всяческих норм, превышение положенной высоты.

В настоящее время согласно решению кассационной инстанции экономического суда Самаркандской области от 13 января 2020 года, строительная фирма ООО «Зафар Шахрам Бунедкор» за свой счет обязуется снести верхние, два незаконно построенных этажа шестиэтажного жилого дома.

Общая высота здания, построенного в буферной зоне города, не должна превышать 15м. Застройщику придется не только «сократить» 6 метров, но и обеспечить дольщиков жильём.

Зарина Хакбердиева