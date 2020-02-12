Деятельность государственных ДОУ подвергнута критике

В областном хокимияте прошло аппаратное совещание под председательством хокима Самаркандской области. На нем было рассмотрено несколько вопросов, один из которых был посвящен состоянию государственных детских дошкольных учреждений, а также негосударственных и созданных на основе государственно-частного партнерства. На сегодняшний день по области функционируют 1 966 ДОУ. Из них 652 являются государственными. Из около 324 тысяч детей чуть больше половины (50,4%) охвачены дошкольным образованием.

По результатам проверки рабочей группы областного хокимията был выявлен ряд нарушений: хищения, незаконные расходы, неучтенные воспитанники, «мертвые души» и другое.

Зарина Амритдинова