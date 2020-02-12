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  • 12 февраль 2020 10:51
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Деятельность государственных ДОУ подвергнута критике

В областном хокимияте прошло аппаратное совещание под председательством хокима Самаркандской области. На нем было рассмотрено несколько вопросов, один из которых был посвящен состоянию государственных детских дошкольных учреждений, а также негосударственных и  созданных на основе    государственно-частного партнерства. На сегодняшний день по области функционируют 1 966  ДОУ. Из них 652 являются государственными. Из около 324 тысяч детей чуть больше половины (50,4%) охвачены дошкольным образованием.
По результатам проверки рабочей группы областного хокимията был выявлен ряд нарушений: хищения, незаконные расходы, неучтенные воспитанники, «мертвые души» и другое.
 
 
Зарина Амритдинова

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