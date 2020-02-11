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  • 11 февраль 2020 20:43
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40 обращений предпринимателей рассмотрены за неделю

Нурмат Самаров – руководитель ООО «Гавхар Динара Инвест». В Пайарыкском районе  построил убойный пункт, на что в   Челекском народном банке взял кредит в 250 тысяч долларов США. Сегодня у предпринимателя возникают проблемы с недостаточным количеством скота, соответственно, есть трудности с  погашением немалой суммы кредита.  В связи с тем, что рынок крупного рогатого скота переносится в другое место, бизнесмен районным чиновникам предложил свой участок  в этих целях.  В случае положительного решения данного вопроса  урегулировалась бы и его проблема. За разрешением вопроса Самаров обратился к хокиму области в рамках Дня предпринимателя, еженедельно проводимого в региональном отделении Торгово-промышленной палаты.
 

Положительно решилась и проблема молодой предпринимательницы из Каттакурганского района. Гавхар Абдуллаева в ноябре 2019 года обращалась  в Каттакурганский районный филиал Народного банка для получения кредита в 150 миллионов сумов для развития и расширения  своего дела. Но по разным причинам она не могла взять кредит. 
Гавхар будет оказана практическая помощь.
Всего за неделю в палату предпринимателей поступило 40 заявлений от бизнесменов и субъектов предпринимательства. Нерешенными оставались 7 обращений. Они  были рассмотрены главой областной администрации. По некоторым была дана правовая консультация.
 
Зарина Амритдинова

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