40 обращений предпринимателей рассмотрены за неделю

Нурмат Самаров – руководитель ООО «Гавхар Динара Инвест». В Пайарыкском районе построил убойный пункт, на что в Челекском народном банке взял кредит в 250 тысяч долларов США. Сегодня у предпринимателя возникают проблемы с недостаточным количеством скота, соответственно, есть трудности с погашением немалой суммы кредита. В связи с тем, что рынок крупного рогатого скота переносится в другое место, бизнесмен районным чиновникам предложил свой участок в этих целях. В случае положительного решения данного вопроса урегулировалась бы и его проблема. За разрешением вопроса Самаров обратился к хокиму области в рамках Дня предпринимателя, еженедельно проводимого в региональном отделении Торгово-промышленной палаты.





Положительно решилась и проблема молодой предпринимательницы из Каттакурганского района. Гавхар Абдуллаева в ноябре 2019 года обращалась в Каттакурганский районный филиал Народного банка для получения кредита в 150 миллионов сумов для развития и расширения своего дела. Но по разным причинам она не могла взять кредит.

Гавхар будет оказана практическая помощь.

Всего за неделю в палату предпринимателей поступило 40 заявлений от бизнесменов и субъектов предпринимательства. Нерешенными оставались 7 обращений. Они были рассмотрены главой областной администрации. По некоторым была дана правовая консультация.

Зарина Амритдинова