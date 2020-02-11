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  • 11 февраль 2020 20:40
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Непосредственный диалог с гражданами в Пастдаргомском районе

Очередная выездная приемная развернулась во второй детско-юношеской школе массива Гузалкент Пастдаргомского района. Здесь собрались не только жители района, но и других районов и городов области. Практически у  каждого как минимум от двух до шести обращений. Бувиханифа Каюмова – жительница махалли «Бустон» Пастдаргомского района. С 2016 года ведет борьбу против незаконной постройки. В 2,5 метрах от торцевой части ее дома Лочин Джумабоев построил торговый центр. Хотя и были предписания со стороны областной архитектуры. Как говорит заявительница, незаконный объект перекрыл доступ воздуха и находится на уровне окон ее спальни.
 
 
Зарина Амритдинова 

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