Непосредственный диалог с гражданами в Пастдаргомском районе

Очередная выездная приемная развернулась во второй детско-юношеской школе массива Гузалкент Пастдаргомского района. Здесь собрались не только жители района, но и других районов и городов области. Практически у каждого как минимум от двух до шести обращений. Бувиханифа Каюмова – жительница махалли «Бустон» Пастдаргомского района. С 2016 года ведет борьбу против незаконной постройки. В 2,5 метрах от торцевой части ее дома Лочин Джумабоев построил торговый центр. Хотя и были предписания со стороны областной архитектуры. Как говорит заявительница, незаконный объект перекрыл доступ воздуха и находится на уровне окон ее спальни.

Зарина Амритдинова