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  • 10 февраль 2020 15:42
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Возле мечети Хазрати Хизр задержан человек с ножом в руках

Кухонный нож с острым лезвием был обнаружен в кармане уроженца Пахтачийского района. 24-летний В.Ш. был замечен на территории мечети Хазрати Хизр. Ситуация запротоколирована, нож временно изъят, пишет zarnews.

 

Возле мечети Хазрати Хизр задержан человек с ножом в руках

 

Данный инцидент был зафиксирован сотрудниками подразделения по обеспечению безопасного туризма внутренних дел области. Необходимо отметить, в целях повышения стабильности криминальной ситуации в регионе, обеспечения общественной безопасности, снижения уровня преступности на местах в рамках месячника по борьбе с правонарушениями проводятся профилактические мероприятия.

 

В ходе работ проведены встречи с более 200 владельцами домов, учебных заведений, предприятий и гостиниц, находящихся на территории священных мест и исторических памятников города Самарканда.


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