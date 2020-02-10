Возле мечети Хазрати Хизр задержан человек с ножом в руках

Кухонный нож с острым лезвием был обнаружен в кармане уроженца Пахтачийского района. 24-летний В.Ш. был замечен на территории мечети Хазрати Хизр. Ситуация запротоколирована, нож временно изъят, пишет zarnews.

Данный инцидент был зафиксирован сотрудниками подразделения по обеспечению безопасного туризма внутренних дел области. Необходимо отметить, в целях повышения стабильности криминальной ситуации в регионе, обеспечения общественной безопасности, снижения уровня преступности на местах в рамках месячника по борьбе с правонарушениями проводятся профилактические мероприятия.

В ходе работ проведены встречи с более 200 владельцами домов, учебных заведений, предприятий и гостиниц, находящихся на территории священных мест и исторических памятников города Самарканда.