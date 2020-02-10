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  • 10 февраль 2020 13:24
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В Самарканде установят автоматы для продажи золотых и серебряных слитков

Возле туристических достопримечательностей республики установят аппараты для продажи золотых и серебряных слитков. Первые торговые аппараты должны заработать до 1 июля, сообщает корреспондент Podrobno.uz. 

 

В Самарканде установят автоматы для продажи золотых и серебряных слитков

 

Установка вендинговых аппаратов на местах туристического показа предусмотрена проектом постановления президента "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан". Документ разработал Государственный комитет по развитию туризма. 

Предложения по производству и продаже через вендинговые аппараты золотых и серебряных слитков Центральный банк и Министерство финансов должны внести в Кабинет Министров в течение месяца после принятия постановления. 

 

Планируется, что туристы смогут приобрести слитки весом 1, 3 и 5 граммов. 

До 1 июля 2020 года в стране появится не менее десяти торговых аппаратов. Их планируется разместить в Бухарской, Самаркандской, Хорезмской, Ташкентской областях и в Ташкенте.

 

Аппараты должны быть установлены на туристических объектах, в средствах размещения и туристских информационных центрах. До 1 января 2021 года аналогичные аппараты заработают и в других областях страны.


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