В Самарканде установят автоматы для продажи золотых и серебряных слитков

Возле туристических достопримечательностей республики установят аппараты для продажи золотых и серебряных слитков. Первые торговые аппараты должны заработать до 1 июля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Установка вендинговых аппаратов на местах туристического показа предусмотрена проектом постановления президента "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан". Документ разработал Государственный комитет по развитию туризма.

Предложения по производству и продаже через вендинговые аппараты золотых и серебряных слитков Центральный банк и Министерство финансов должны внести в Кабинет Министров в течение месяца после принятия постановления.

Планируется, что туристы смогут приобрести слитки весом 1, 3 и 5 граммов.

До 1 июля 2020 года в стране появится не менее десяти торговых аппаратов. Их планируется разместить в Бухарской, Самаркандской, Хорезмской, Ташкентской областях и в Ташкенте.

Аппараты должны быть установлены на туристических объектах, в средствах размещения и туристских информационных центрах. До 1 января 2021 года аналогичные аппараты заработают и в других областях страны.