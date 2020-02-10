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  • 10 февраль 2020 12:16
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На прием за помощью

Жительница махалли «Зарбанд» Иштыханского района Шахзода Раззакова обратилась к хокиму области с просьбой о помощи. Очередным регионом для открытого диалога с народом стал Пастдаргомский район. 

 

На прием за помощью

  

По словам заявительницы, она сама и две ее дочери страдают вирусными гепатитами «В» и «Д». Особенно в критическом состоянии находится Озода Раззакова, 2002 года рождения. В кратчайшие сроки ей необходимо провести операцию по пересадке печени. Донором станет дядя больной.

 

Девочка в данное время находится под контролем индийских врачей. Для операции нужно 300 миллионов сумов, говорит оказавшаяся в сложной ситуации Шахзода Раззакова. Глава областной администрации и районный хокимият пообещали привлечь спонсоров в разрешении данного вопроса и оказать практическую помощь.

 

Те, кто не остался равнодушным и желает помочь, на имя матери больной девочки открыта пластиковая карта, сообщает zarnews.uz

 

UzCard: 8600 0804 1883 7612 (Савдогарбанк)

Тел: 97 1371270   97 3921270


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