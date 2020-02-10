На прием за помощью

Жительница махалли «Зарбанд» Иштыханского района Шахзода Раззакова обратилась к хокиму области с просьбой о помощи. Очередным регионом для открытого диалога с народом стал Пастдаргомский район.

По словам заявительницы, она сама и две ее дочери страдают вирусными гепатитами «В» и «Д». Особенно в критическом состоянии находится Озода Раззакова, 2002 года рождения. В кратчайшие сроки ей необходимо провести операцию по пересадке печени. Донором станет дядя больной.

Девочка в данное время находится под контролем индийских врачей. Для операции нужно 300 миллионов сумов, говорит оказавшаяся в сложной ситуации Шахзода Раззакова. Глава областной администрации и районный хокимият пообещали привлечь спонсоров в разрешении данного вопроса и оказать практическую помощь.

Те, кто не остался равнодушным и желает помочь, на имя матери больной девочки открыта пластиковая карта, сообщает zarnews.uz

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