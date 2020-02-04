» » » В Самарканде сотрудники ППС спасли 7-летнего мальчика, висевшего за балконом на третьем этаже
﻿
  • 9 февраль 2020 15:10
  • 248

В Самарканде сотрудники ППС спасли 7-летнего мальчика, висевшего за балконом на третьем этаже

Сотрудники патрульно-постовой службы ОВД г. Самарканда спасли ребенка, висевшего за окном одного из жилых домов, расположенных по ул. Гагарина.  Малыша, висящего на высоте, заметила  ученица девятого класса общеобразовательной школы №33 Парвина Зиедуллаева, которая и сообщила проходящим недалеко сотрудникам патрульно-постовой службы.

 

В Самарканде сотрудники ППС спасли 7-летнего мальчика, висевшего за балконом на третьем этаже

 

 

Поднявшись на третий этаж, спасатели  Ш.Нарзуллаев и Х.Бахронов пробовали попасть в квартиру, но дверь никто не открыл.  На всякий случай собравшейся толпой было растянуто одеяло под окнами. Вскоре сержант Ж.Исматов, Ф. Умуркулов и рядовой И. Абдусаттаров взломали дверь квартиры и поспешили на помощь. Исломбек Гафуров, 2013 года рождения, был спасен и передан родителям.

 

В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не грозит. На данный момент с ним работают психологи. По словам матери Исломбека, усыпив сына, она заперла дверь и вышла по своим делам.

 

Администрация УВД области выражает благодарность Саодат Даминовой и Матлюбе Камиловой, которые помогли в трудную минуту, сообщает газета Зарафшон.


Похожие статьи:
﻿
Водители пытались задавить собаку в Самарканде. Подробности

Водители пытались задавить собаку в Самарканде. Подробности

Новости Самарканда
﻿
В Сартепо спасли двухлетнюю девочку, запертую в квартире

В Сартепо спасли двухлетнюю девочку, запертую в квартире

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде водитель

В Самарканде водитель "Нексии" на полном ходу сбил гаишника

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
В Самарканде определили самую образцовую ППС страны

В Самарканде определили самую образцовую ППС страны

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Как обстоят дела с обращением граждан в госорганы в Самарканде?

Как обстоят дела с обращением граждан в госорганы в Самарканде?

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика