В Самарканде сотрудники ППС спасли 7-летнего мальчика, висевшего за балконом на третьем этаже

Сотрудники патрульно-постовой службы ОВД г. Самарканда спасли ребенка, висевшего за окном одного из жилых домов, расположенных по ул. Гагарина. Малыша, висящего на высоте, заметила ученица девятого класса общеобразовательной школы №33 Парвина Зиедуллаева, которая и сообщила проходящим недалеко сотрудникам патрульно-постовой службы.

Поднявшись на третий этаж, спасатели Ш.Нарзуллаев и Х.Бахронов пробовали попасть в квартиру, но дверь никто не открыл. На всякий случай собравшейся толпой было растянуто одеяло под окнами. Вскоре сержант Ж.Исматов, Ф. Умуркулов и рядовой И. Абдусаттаров взломали дверь квартиры и поспешили на помощь. Исломбек Гафуров, 2013 года рождения, был спасен и передан родителям.

В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не грозит. На данный момент с ним работают психологи. По словам матери Исломбека, усыпив сына, она заперла дверь и вышла по своим делам.

Администрация УВД области выражает благодарность Саодат Даминовой и Матлюбе Камиловой, которые помогли в трудную минуту, сообщает газета Зарафшон.