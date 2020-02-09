С малых лет уготовано было мне роком
Устремляться к стихам в помышленье высоком.
И сложенью стихов положил я начало,
И напевность их тюркскою речью звучала.
Это отрывки из поэмы «Язык птиц» Алишера Навои. Произведение великого узбекского поэта в честь 579-летней годовщины со дня его рождения в скором времени будет издано на английском языке-. «The language of the birds».Бывший преподаватель Самаркандского государственного института иностранных языков Дина Султанова давно уже занимается переводом произведений узбекских писателей на другие языки.
Ее имя известно не только у нас в Узбекистане, но и далеко за его пределами. Многочисленные дипломы и почетные грамоты, авторские статьи в различных печатных изданиях,призвание иностранных коллег, награждение орденом "Дустлик"-это плоды 30-летней переводческой деятельности. За плечами литературного переводчика десятки выпущенных книг.
К творчеству Навои Дина Султанова относится по другому, объясняя это тем, что философия у поэта очень глубокая. Для перевода одной его поэмы уходят месяцы, а то и годы,рассказывает переводчица. Вместе с правильной рифмовкой слов необходимо учитывать культуру и быт того времени, окружающую среду обитания народа. Как отмечает собеседница, главное,правильно трактовать слова, передать читателю первозданность произведения.
Поэзия не переводится, она воссоздается,предостерегая модернизацию предложений,считает поэтесса.
Необходимо сказать,произведение "Язык птиц" написано узбекским поэтом под влиянием поэмы "Речи птиц" известного персо-таджикского писателя Фариддуна Аттара. Еще в школьные годы поэма произвела на юного Алишера Навои глубокое впечатление. В поэме Аттара Парламент птиц Симург - это парламент из 30 птиц . Птицы ищут легендарного правителя Симурга и в конце пути они узнают, что правитель и есть они сами.
Над созданием книги задействовано небольшое количество авторов. Свою лепту вносят также Зилола и Нафосат Шукуровы.
По словам исследователя, в данной отрасли проделано много работ. Они были начаты в середине прошлого столетия. В 40-х годах 20 века поэмы Алишера Навои были переведены на русский язык, позже стали зарождаться плоды иностранных переводчиков. Непосредственно воплотили идею в жизнь более 40 поэтов-переводчиков.Так, например,поэму "Язык птиц" в свое время перевел Сергей Иванов. Его книга была переиздана неоднократно. Каждый раз исправляя свои ошибки, русский писатель открывал для себя новые грани творчества узбекского мыслителя.
В эти дни, наряду с переводом, разрабатывается аудиокнига «Язык птиц» Алишера Навои на узбекском, русском и английском языках для общеобразовательных школ. В то время,когда творчество основоположника узбекской литературы воспринимается учениками с трудностями, аудикнига окажется вполне под стать.Кроме того, группа озадачена созданием иллюстраций к книге. Картинки рождались на фоне национального колорита при изучении характера пернатых.
Обратно возвращаясь к нашей героине Дине Султановой, хочется отметить,что несмотря на то, что она стоит на пороге своего 80-летия, переводчица литературных произведений не перестает творить.