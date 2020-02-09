С малых лет уготовано было мне роком

Устремляться к стихам в помышленье высоком.

И сложенью стихов положил я начало,

И напевность их тюркскою речью звучала.

Это отрывки из поэмы «Язык птиц» Алишера Навои. Произведение великого узбекского поэта в честь 579-летней годовщины со дня его рождения в скором времени будет издано на английском языке-. «The language of the birds».Бывший преподаватель Самаркандского государственного института иностранных языков Дина Султанова давно уже занимается переводом произведений узбекских писателей на другие языки.

Ее имя известно не только у нас в Узбекистане, но и далеко за его пределами. Многочисленные дипломы и почетные грамоты, авторские статьи в различных печатных изданиях,призвание иностранных коллег, награждение орденом "Дустлик"-это плоды 30-летней переводческой деятельности. За плечами литературного переводчика десятки выпущенных книг.

К творчеству Навои Дина Султанова относится по другому, объясняя это тем, что философия у поэта очень глубокая. Для перевода одной его поэмы уходят месяцы, а то и годы,рассказывает переводчица. Вместе с правильной рифмовкой слов необходимо учитывать культуру и быт того времени, окружающую среду обитания народа. Как отмечает собеседница, главное,правильно трактовать слова, передать читателю первозданность произведения.

-При переводе я употребляю те архаические слова, которые использовал известный писатель Уильям Шекспир,-говорит Дина Султанова.-Невозможно перевести ту или иную поэму дословно. Я стараюсь применять более лирические по смыслу слова,поскольку Алишер Навои в большинстве случаев писал о любви.





Поэзия не переводится, она воссоздается,предостерегая модернизацию предложений,считает поэтесса.

Необходимо сказать,произведение "Язык птиц" написано узбекским поэтом под влиянием поэмы "Речи птиц" известного персо-таджикского писателя Фариддуна Аттара. Еще в школьные годы поэма произвела на юного Алишера Навои глубокое впечатление. В поэме Аттара Парламент птиц Симург - это парламент из 30 птиц . Птицы ищут легендарного правителя Симурга и в конце пути они узнают, что правитель и есть они сами.

Над созданием книги задействовано небольшое количество авторов. Свою лепту вносят также Зилола и Нафосат Шукуровы.

-Алишер Навои создал произведения почти во всех жанрах восточной и классической литературы, говорит Зилола Шукурова, исследовательница переводов на русский язык. -Его творчество многогранно и, поэтому, всегда привлекало внимание ученых со всего мира.Однако лирика Навои не достаточна известна. Сегодня в области переводоведения остро стоит вопрос распространения его наследия до каждого, синхронизации его деятельности на языки мира.

По словам исследователя, в данной отрасли проделано много работ. Они были начаты в середине прошлого столетия. В 40-х годах 20 века поэмы Алишера Навои были переведены на русский язык, позже стали зарождаться плоды иностранных переводчиков. Непосредственно воплотили идею в жизнь более 40 поэтов-переводчиков.Так, например,поэму "Язык птиц" в свое время перевел Сергей Иванов. Его книга была переиздана неоднократно. Каждый раз исправляя свои ошибки, русский писатель открывал для себя новые грани творчества узбекского мыслителя.

В эти дни, наряду с переводом, разрабатывается аудиокнига «Язык птиц» Алишера Навои на узбекском, русском и английском языках для общеобразовательных школ. В то время,когда творчество основоположника узбекской литературы воспринимается учениками с трудностями, аудикнига окажется вполне под стать.Кроме того, группа озадачена созданием иллюстраций к книге. Картинки рождались на фоне национального колорита при изучении характера пернатых.

Обратно возвращаясь к нашей героине Дине Султановой, хочется отметить,что несмотря на то, что она стоит на пороге своего 80-летия, переводчица литературных произведений не перестает творить.

Зарина Хакбердиева