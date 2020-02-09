  ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН РАССМАТРИВАЮТСЯ НА МЕСТАХ

Ежедневно хокиму Самаркандской области поступают сотни обращений граждан с просьбой о помощи через выездные приемы, на телеграм-канал, в письменном и устном виде. Одни решаются на месте, другие требуют времени для беспристрастного, полного и полноценного исследования ситуации.

Так, один день из трудовых будней Э.Турдимова было посвящено изучению нескольких обращений граждан на местах.

Утро началось с осмотра общеобразовательной школы №24 Самаркандского района. В здании, рассчитанном на 540 учеников, в настоящее время в три смены обучаются почти тысяча учащихся. Для разрешения данной проблемы, руководством старшеклассники были направлены в другое здание. В пятистах метрах от учебного заведения расположен агропромышленный профессиональный колледж. В одной половине обучаются школьники, в другой – учащиеся колледжа. Осмотрев оба здания учебных заведений, Эркинжон Турдимов сказал, что считает нецелесообразным делить надвое школу и учащиеся должны получать знания в одном месте. После осмотра территории школы, было решено построить еще одно трехэтажное здание здесь же. А старое здание колледжа передать роддому №3, предварительно проведя все реконструкционные работы.

Далее хоким направился в дом Сарие Ибрагимовой по улице Махмуда Кошгарий. Она обращалась днем ранее на выездном приеме с просьбой помочь решить проблемы с разваливающимся домом. Как оказалось, рядом расположен коллектор «Сиебча». По словам заявительницы, ее дом стал непригодным к проживанию из-за арыка, и теперь государство должно заплатить ей материальный ущерб или обеспечить другим жильем. Так считает и ее соседка Лола Мамарасулова. У них у обеих один дом в общем дворе, разделенный посередине стеной. Ни одна, ни другая не могут его перестроить,так как не могут прийти к общему решению. Любые работы, проводимые на одной стороне, могут привести к разрушению второй.



Сарие Ибрагимовой было разъяснено, что изначально они должны были понимать все риски строительства на пойме коллектора. Войдя в положение и учитывая все моменты, хокимом области были предложены две двухкомнатные квартиры в новостройке, так как дом уже не подлежит ремонту, его нужно заново перестраивать. Но, нет гарантии,что спустя годы из-за постоянной влажности дом будет разрушаться. Ибрагимова согласилась бы с радостью, только вот Мамарасулова посчитала, что одной квартиры мало. На размышления женщинам было дано несколько дней.





Практически аналогичная ситуация и у Зои Ходжаевой, проживающей по улице Ангарской. Ее дом расположен на склоне. В результате проливных дождей в 2019 году, ее терраса обвалилась. В опасном состоянии сегодня находится и кухня. В любой момент она может также рухнуть. Было решено помочь найти покупателя на ее участок и приобрести ей, как она хочет, две квартиры.

Сестры Главадских также попросили главу области о помощи. Их дом расположен в общем дворе по улице Узбекистанской. С обеих сторон соседи выстроили высоченные дома, причем с окнами во двор двух пожилых женщин. С одной стороны гостиница, выстраиваемая иностранным инвестором, с другой - жилой дом. Из-за несоблюдения всех необходимых норм, в комнатах Главадских пошли трещины. Администрация городского управления архитектуры подаст в суд на хозяев соседних зданий, так как этажность объектов превышает положенные нормы в буферной зоне. Также не было получено разрешения у сестер на подобное масштабное строительство.

Следующим пунктом, куда прибыл глава области, стал дом поэта-писателя Хаета Немата в махалле «Кусахо» Самаркандского района. 77-летний аксакал пригласил Эркинжона Турдимова к себе во время встречи с предпринимателями в начале недели, где участвовал вместе со своей внучкой. В теплой и дружественной атмосфере Хает Немат рассказал о своей непростой жизни, как девять лет своего отрочества провел в больнице. После несчастного случая, у нашего героя случился парапез обеих конечностей. Но, это только укрепило его в стремлении жить и быть полезным не только своей семье, но и обществу.





-У каждого человека должно быть хобби, увлечение. Слава Аллаху, оно у меня есть. Я пишу стихи, научные статьи, драматические сценарии,перевожу прекрасные произведения великих мастеров пера, одним словом, я живу! – делится поэт. – В свои почти уже 80 лет не знаю, что такое головная боль, скачки давления. Кроме этого, периодически занимаюсь изготовлением декоративных шкатулок, от чего получаю огромное удовольствие.





Беседуя, аксакал в отглаженной белой сорочке ведет мышкой по своему ноутбуку, на котором записывает все свои идеи, высказывания и стихи. Главе области продекламировал некоторые из них. В каждом своем произведении Хает Немат пишет о тех узах, которые веками скрепляют узбекский и таджикский народы. Это сросшиеся нации, которые всегда жили бок о бок и вместе преодолевали все невзгоды и несчастья.





- Когда мне говорят, побойся бога, я отвечаю,что не боюсь. Мне отвечают,что я богохульничаю. Но это не так. Я считаю его своим товарищем,ведь, он столько всего мне дал! Талант, здоровье, способность наслаждаться жизнью,- рассказывает Хает Негмат, - а это дорогого стоит.





Эркинжону Турдимову поэт показал свою богатую библиотеку, где хранятся около десяти тысяч книг. А напоследок подарил гостю свои произведения и поблагодарил за проявленное внимание.

Также хоким встретился с представителями творческой интеллигенции: известными талантливыми скульпторам Туляганом Еркуловым и Туркманом Эсановом. Они рассказали о своей деятельности, поделились идеями и предложениями. Хоким области пообещал помочь открыть скульпторам новую мастерскую в центре города,где им не придется таскать свои материалы, как сейчас, на пятый этаж.





Джасур Гафаров также просил о встрече с руководителем областной администрации. Являясь потомственным кузнецом, молодой человек создает настоящие творения искусства. Эркинжону Турдимову он показал свои шедевры,одним из которых является фонарь в 2 тонны. По словам кузнеца, ему важна не столько материальная выгода,сколько имидж его родного города. Он предлагает в европейской части Самарканда установить такие фонари, которые прослужат несколько столетий. Глава области ответил,что готов к сотрудничеству.

Подобные встречи продолжились и по другим адресам, где участники встречи могли спокойно разъяснить свою ситуацию и найти практическое решение.

Зарина Амритдинова