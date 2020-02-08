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  • 8 февраль 2020 13:00
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Попытки правоохранителей доставить подсудимую в суд завершились шантажом и оскорблением в их адрес

7 февраля 2020 года Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес решение о принудительной явке подсудимой Х.Н., уроженки Пахтачийского района.  В отношении 38-летней девушки возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «а,г» ч.3,статьи 139 (Клевета), а также с п. «а», ч.3, статьи 140 (Оскорбление) Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. 

 

Попытки правоохранителей доставить подсудимую в суд завершились шантажом и оскорблением в их адрес


 

В целях исполнения судебного решения сотрудники правоохранительных органов г. Самарканда выехали на место работы подсудимой. Однако попытки силовиков доставить девушку в суд завершились безрезультатно.  


Подсудимая начала снимать весь процесс на мобильный телефон, ругаться матом и оскорблять правоохранителей. В процессе оформления соответствующих документов нелестные слова посыпались и в адрес сотрудников прокуратуры.


Как комментирует пресс-служба УВД Самаркандской области, со стороны городской прокуратуры по данному факту ведется расследование, сообщает газета Зарафшон.


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