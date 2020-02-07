В этом году страна отмечает 579-летие со дня рождения основоположника национального литературного языка, великого мыслителя и просветителя Алишера Навои.

В честь событийной даты в общеобразовательной школе №73 г. Самарканда прошло мероприятие «Поклонение Алишеру Навои». Творчество общественного и государственного деятеля востребовано во все времена, Навои является современником всех эпох, отмечали выступающие во время открытия.





Ученики младших и старших классов рассказали о жизни и деятельности выдающегося поэта 15 века. Поэт средневековья, богатое наследие которого дошло до наших дней, играет немаловажную роль в обогащении культуры чтения у учеников. Вот уже более 5 веков, как произведения Алишера Навои поражают каждое поколение своей уникальностью и способностью проникать глубоко в душу.





Со сцены в исполнении школьников прозвучали стихи из произведений Навои. Ученики образно передали события того времени, отраженные в работах узбекского поэта. Герои любовной поэмы «Фархад и Ширин» предстали перед зрителями во всей красе. Через призму этапов поочередно выходили и другие персонажи известной пятерицы «Хамса». Сценические костюмы соответствовали постановке.





В ходе литературно-музыкального вечера сотрудниками Управления службы государственной безопасности по Самаркандской области вручены более 100 книг. Библиотечный фонд заведения еще больше обогатился художественной, узбекской и зарубежной литературой.





Мероприятие завершилось стихотворным чтением и исполнением национальных танцев.

Зарина Хакбердиева