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  • 7 февраль 2020 15:37
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Студенты СамИЭиС спасли тонущую в канале девочку

Возвращаясь с учебы домой, студенты Самаркандского института экономики и сервиса Рузимурод Мардонов и Сарвар Махаммадиев заметили тонущую в канале девочку. Молодые парни, не растерявшись, спасли подростка и доставили в районное медицинское объединение

Пастдаргомского района. О подробностях несчастного случая было доложено сотруднику ОВД Б.Джумаеву.

 

Студенты СамИЭиС спасли тонущую в канале девочку

 

 

По словам работника районного отделения внутренних дел, состояние девочки удовлетворительное.

 

Инцидент произошел 5 февраля текущего года, сообщает газета Зарафшон со ссылкой на пресс-службу СамИЭиС.



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