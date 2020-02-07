Студенты СамИЭиС спасли тонущую в канале девочку

Возвращаясь с учебы домой, студенты Самаркандского института экономики и сервиса Рузимурод Мардонов и Сарвар Махаммадиев заметили тонущую в канале девочку. Молодые парни, не растерявшись, спасли подростка и доставили в районное медицинское объединение

Пастдаргомского района. О подробностях несчастного случая было доложено сотруднику ОВД Б.Джумаеву.

По словам работника районного отделения внутренних дел, состояние девочки удовлетворительное.

Инцидент произошел 5 февраля текущего года, сообщает газета Зарафшон со ссылкой на пресс-службу СамИЭиС.



