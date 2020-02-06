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  • 6 февраль 2020 17:30
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Завершение строительных работ на ул.Гулобод ожидается к празднику Навруз

Строительные работы по расширению автомагистрали на пересечении дороги Г-34 и улицы Гулобод Самаркандского района были начаты в конце лета прошлого года. Реконструкция дороги осуществляется в рамках программы «Благоустроенная махалля».

 


Общая протяженность дорожного полотна составляет 2 км 400 метров. До настоящего времени на участке длиной 1500 м расположены водосточные лотки, благоустроена тротуарная дорожка протяженностью 1 км. Больше всего местное население радуется модернизации коммуникабельной системы, обновлению водопроводных, газопроводных, канализационных сетей, а также телефонных и электрических кабелей.

 

Раньше протяженность магистрали составляла 9 метров. Однако в ходе строительных работ удалось расширить дорогу до 15 метров за счет сноса 4 домов, владельцам которых был возмещен материальный ущерб.

 

По словам замхокима Самарканда Рустама Олимова, после завершения реконструкционных работ займутся озеленением окрестности, посадят декоративные деревья, которых в процессе строительства пришлось срубить.

 

Обновленная автомагистраль будет сдана в эксплуатацию весной, ближе к национальному празднику Навруз.

 

Зарина Хакбердиева


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