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  • 6 февраль 2020 10:56
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Несовершеннолетнему угонщику из Самарканда дали срок в 5 с половиной лет

Несовершеннолетнему угонщику из Самарканда дали срок в 5 с половиной летСуд вынес приговор 17-летнему жителю Самаркандской области, угнавшему машину у неосторожного водителя. Выяснилось, что ранее его уже судили за угон. Несовершеннолетнего преступника признали опасным рецидивистом и дали ему срок в 5 с половиной лет, сообщает Podrobno.uz.

 

Угонщик был арестован в октябре прошлого года. Преступление он совершил 23 октября. Как сообщил в правоохранительные органы владелец машины Ф.Н., белая Nexia-3 исчезла с автостоянки в махалле Мерганча Ургутского района Самаркандской области около 10:30 утра. Водитель признался, что забыл ключ в замке зажигания.

 

На следующий день, 24 октября, Nexia-3 была обнаружена в районе рынка. За рулем находился похититель - 17-летний Дилмурод Х., ранее уже судимый за угон автомобиля.

 

Поскольку преступление оказалось повторным, Дилмуроду было предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 267 Уголовного кодекса ("Угон транспортного средства, совершенный опасным рецидивистом"). Дело рассматривал суд по уголовным делам Ургутского района, который признал угонщика виновным. Как сообщили в Следственном департаменте при МВД, несовершеннолетнему преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.


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