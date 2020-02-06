Задолжавший химзавод в Самарканде продают иностранной компании

Кипрская компания Ferkensco Management Limited создаст на базе ОАО «Самаркандкимё» новый химический комплекс, следует из постановления Кабинета Министров.

Переговоры велись еще с мая 2019 года, а выход государства из «Самаркандкимё» был утвержден в апреле прошлого года. Летом того же года стали известны основные детали сделки, которые сейчас получили одобрение правительства.

Согласно предварительным договоренностям, Ferkensco Management Limited инвестирует в проект не менее $200 млн и купит по «нулевой» стоимости 100% акций «Самаркандкимё». Будет создано не менее 500 рабочих мест для граждан Узбекистана.

Ожидается, что новый комплекс будет заточен на производство удобрений (около 600 тыс. тонн), в частности моноаммонийфосфата (300 тыс. тонн) и комплексных минеральных удобрений NPK (300 тыс. тонн).

Планируется, что объект введут в строй до 1 июля 2023 года. Цифры еще могут измениться, потому что до 1 июля на основе базового проекта будут уточнены инвестиционные и другие обязательства, заключат инвестиционное соглашение.

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