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  • 6 февраль 2020 10:34
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На фестивале ремесленничества в Индии представлен потенциал Самарканда

На фестивале ремесленничества в Индии представлен потенциал СамаркандаВ индийском штате Харьяна проходит один из крупнейших в мире фестивалей ремесленничества-«Surajkund Mela».

 

Как сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области, в ходе данного фестиваля проходит красочная культурная программа, где выступают танцевальные коллективы из Самарканда, тем самым демонстрируя величие узбекской культуры, ее традиций и обычаев.

 

Помимо этого, организована презентация, которая демонстрирует уникальность культуры и истории древнего города Самарканд. Также гостям были продемонстрированы видео сюжеты о туристическом потенциале и культурно-историческом наследии нашей родины. Для всех желающих фестиваля, так же были предложены изысканные блюда традиционной Самаркандской кухни. Мероприятие продолжается.


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