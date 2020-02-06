На фестивале ремесленничества в Индии представлен потенциал Самарканда

В индийском штате Харьяна проходит один из крупнейших в мире фестивалей ремесленничества-«Surajkund Mela».

Как сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области, в ходе данного фестиваля проходит красочная культурная программа, где выступают танцевальные коллективы из Самарканда, тем самым демонстрируя величие узбекской культуры, ее традиций и обычаев.

Помимо этого, организована презентация, которая демонстрирует уникальность культуры и истории древнего города Самарканд. Также гостям были продемонстрированы видео сюжеты о туристическом потенциале и культурно-историческом наследии нашей родины. Для всех желающих фестиваля, так же были предложены изысканные блюда традиционной Самаркандской кухни. Мероприятие продолжается.