Коронавирус не был обнаружен у 197 жителей Самарканда, вернувшихся из Китая

Согласно данным Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия, по положению на 3 февраля 2020 года 252 жителя Самарканда, прибывшие из Китайской Народной Республики, находились под медицинским наблюдением.

С учетом того, что симптомы коронавирусной инфекции дают о себе знать в течение 2 недель, за здоровьем самаркандцев будут пристально наблюдать медработники. Вернувшихся из Китая людей поместили под карантин. До настоящего времени 197 человек прошли срок медицинского надзора, никаких признаков заболевания у них не обнаружено.



- Для предотвращения проникновения и распространения короновирусной инфекции в регионе функционируют два санитарно-контрольных пункта на пограничных постах Самаркандского международного аэропорта и "Жартепа" Ургутского района,- говорит исполняющий обязанности главврача Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Х.Боймурадов.

По словам специалистов, контрольные пункты оснащены необходимыми медицинскими средствами, оборудованием, лекарственными препаратами, бесконтактными термометрами для измерения температуры тела пассажиров. В аэропорту установлен дистанционный тепловизор.



Кроме того, были созданы 4 мобильные бригады, в состав которой вошли специалисты областного управления здравоохранения и центра благополучия. В настоящее время вирусологическая лаборатория областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия оснащена диагностикой для выявления 11 видов острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом сообщает Уза.