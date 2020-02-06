В Самаркандской области 16-летний юноша обокрал дом

28 января жительница Каттакургнаского района обратилась с заявлением в ОВД. Женщина указала, что неизвестное лицо в период с 1 января по 28 января, проникнув в ее дом в махалле Дамарик, похитило различного рода ценности на общую сумму 18.200.000 сумов. Об этом пишет сайт «Новости Узбекистана».

По данному факту Следственным отделом при ОВД Каттакурганского района было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража, совершенная с противоправным проникновением в жилище).

В ходе следственно-оперативных мероприятий, было установлено, что данное преступление совершил несовершеннолетний местный житель 16-летний Р.К., у которого в качестве вещественных доказательств была изъята часть похищенных ценностей.

Несовершеннолетний Р.К. был привлечен в качестве подозреваемого при участии законного представителя. Предварительное следствие продолжается.