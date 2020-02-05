Разъяснение учредителя стройфирмы по строительству базара в массиве Сартепа

В январе текущего года журналистами сайта STV.uz был подготовлен видеорепортаж, где говорилось о демонтаже единственного дехканского базара в массиве Сартепа г. Самарканда. Новость о сносе рынка вызвала среди городского населения массу недовольств. Народ был против строительства восьмиэтажного дома, хотя по проекту на первых двух этажах предусматривалось создание супермаркета и складских помещений.





Решение о сносе базара «Табиат саховати» и строительстве на его месте нового объекта было выдано 8 июня 2018 года. Внизу стоит подпись Талъата Эсиргапова, который на тот момент занимал должность исполняющего обязанности городского хокима.

Согласно документу, карор выдавался на строительство 4-х этажного торгового комплекса, но не восьмиэтажного жилого дома, как было комментировано застройщиками в ходе первого репортажа. Об этом свидетельствует интервью финансового директора строительной фирмы Бахадыра Хакназарова. Представители стройфирмы, по их словам, дали неправильную информацию.

-Изначально разрабатывались два проекта. Хоким области сразу же забраковал вариант, где предусматривалось строительство восьмиэтажного здания, - говорит учредитель ООО "IMHOTEP STROY" Джахон Раджабов.-В связи с этим хотелось бы разъяснить, никакого дома на этой территории не будет. Если народ подумал, что мы хотели присвоить земельный участок незаконно и построить многоэтажный дом, приношу свои большие извинения.

После возражения областного хокима Эркинжона Турдимова застройщики принялись за разработку проекта торгового центра в четыре этажа с общей площадью 2000 кв.м. На ровной половине земельного участка расположится восточный базар. Кроме того, предусмотрено создание супермаркета, кафетерии и детских аттракционов.

Необходимо отметить, все работы ведутся в рамках утвержденной программы на основании Постановления Президента РУз от 27 марта 2017 о реконструкции дехканских рынков и строительстве на их территории современных торговых комплексов.

В данное время проектировщики наносят последние штрихи. Будем надеяться, чтобы ни построила стройка фирма "IMHOTEP STROY" будет сделано, в первую очередь, в интересах народа.

Зарина Хакбердиева