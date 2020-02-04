Проблемы обслуживания пассажирского транспорта по области

В областном хокимияте прошло видеоселекторное аппаратное совещание под председательством хокима Самаркандской области. На нем было рассмотрено несколько вопросов.









Первая тема была посвящена эффективности принимаемых мер по улучшению транспортных услуг. На сегодняшний день существует ряд острых проблем, с которыми ежедневно сталкиваются пассажиры, о чем говорят регулярные публикации со стороны СМИ и пользователей социальных сетей. Это антисанитарное состояние автотранспорта, его техническая неисправность, неопрятный внешний вид водителей и их культура общения, отсутствие сдачи за оплаченный проезд, долгое ожидание автобусов пассажирами по определенным маршрутам, остановка рейсов после 18:00, нереальные гонки водителей общественного транспорта и многое другое.

Результаты проверки рабочей группы областного хокимията подтвердили вышесказанное. В 2019 году из 36 дорожно-транспортных происшествий по области 14 произошли с участием пассажирских автобусов. Из них 4 – в городе Самарканде, по 2 в Пастдаргомском, Булунгурском и Джамбайском районах и по 1 – в Тайлякском, Пайарыкском, Нурабадском и Самаркандском районах.

На собрании говорилось о недостатках в деятельности предприятий, предоставляющих транспортные услуги во всех городах и районах области.

Был показан видеосюжет о несовершенной работе в сфере транспортных услуг и деятельности автопарков и некоторых компаний, функционирующих в данной сфере. Отмечалось, что в транспортную систему необходимо внедрять инновационные технологии и пора стремительно идти вперед.

Как сказал Эркинжон Турдимов, дается ровно месяц для исправления сегодняшней плачевной ситуации. И спустя это время депутатами областного совета народных депутатов будут заслушаны отчеты управления транспорта, УБДД, налогового управления о проведенных мероприятиях.

В повестке дня был также обсужден вопрос строительства цехов по пошиву трикотажных изделий и трудоустройства женщин.

Говорилось о сокращении ненужных собраний и о пользе изучения ситуаций на местах.





На видеоселекторном аппаратном совещании были рассмотрены и другие вопросы, в числе которых состояние дел по проведению свадебных, семейных торжеств и различных мероприятий.

Зарина Амритдинова