Что беспокоит предпринимателей области?





В очередной понедельник- День предпринимателя- на прием к хокиму Самаркандской области обратилась Нодира Хамраева. На основе государственно-частного партнерства хочет развить свою предпринимательскую деятельность и открыть несколько объектов. Один из них – детское дошкольное образовательное учреждение. На что был получен отказ, так как на предполагаемом месте строительства по улице Толмасова расположен культурный исторический объект.

Второе предложение предпринимательницы было одобрено, но с оговоркой. Хамраева планирует на месте старого здания махаллинской чайханы по улице Гайрат организовать учебный центр по обучению иностранным языкам. Ей было сказано, что только после стопроцентного согласия жителей махалли, можно будет открыть курсы и, в первую очередь, пригласить, местных детей.

За поддержкой к главе областной администрации пришел руководитель фермерского хозяйства «Кургон жилваси» Шокир Нематов. Предприниматель на электронном аукционе «Е-ИЖРО» купил свободный участок земли в 5 соток на территории махалли Курган Кошрабадского района, что было утверждено решением хокима Кошрабадского района от 1 мая 2019 года. В документе было отмечено, что фермер должен завершить все строительные работы до 12 декабря 2019 года. Но до сегодняшнего дня Нематов не этого не сделал, вследствие чего решение хокима было аннулировано. Как выяснилось, предпринимателю не были определены границы земли, данная процедура проведена лишь 26 декабря. А по закону, у него еще есть время пользоваться участком. Главой области было обещана всяческая поддержка Шокиру Нематову.

Всего в территориальное отделение Торгово-промышленной палаты поступило более 30 заявлений от предпринимателей и субъектов предпринимательства. Больше половины были решены на протяжении недели, нерешенные 15 рассмотрены хокимом области вместе с руководителями госучреждений. По каждому обращению установлены конкретные сроки исполнения, два заявления Эркинжон Турдимов рассмотрел на месте.

Зарина Амритдинова