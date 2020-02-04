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  • 4 февраль 2020 15:01
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В Самарканде отремонтирован детский сад на 500 млн. сумов

Обновленное здание детского дошкольного учреждения №32 сдали в эксплуатацию в торжественной обстановке с участием администрации города, представителей прокуратуры и широкой общественности.  

 

В Самарканде отремонтирован детский сад на 500 млн. сумов

В Самарканде отремонтирован детский сад на 500 млн. сумов

 

 Выступающие отметили, что детский сад отремонтирован на должном уровне. На месте созданы необходимые условия как для рабочего персонала, так и воспитанников. Полностью обновлен инвентарь, построена современная игровая площадка, обставлена комфортная столовая.

 

 

В Самарканде отремонтирован детский сад на 500 млн. сумов

В Самарканде отремонтирован детский сад на 500 млн. сумов

 

Детский сад, расположенный в махалле «Гур Эмир», был построен в середине 50-х годов прошлого века и имеет вековую историю.  После капитального ремонта садик может вместить до 120 детей, тогда как до реконструкции здесь воспитывались около 80 дошколят.

 

Ремонтные работы по инициативе городской прокуратуры длились несколько месяцев. Всего было потрачено более 500 миллионов сумов. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.


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