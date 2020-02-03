На аукционе продано предприятие за 260 млн.сумов

Общество с ограниченной ответственностью "Sanoatenergiamontaj" было выставлено на аукцион со стартовой стоимостью в 480 миллионов сумов. Однако старое заброшенное здание предприятия удалось продать за сумму почти в два раза меньше стартовой. Цена покупки составила 260 миллионов сумов. Вырученные средства пошли на погашение долга за накопившийся налог с предоплатой.

-Мы неоднократно отправляли учредителю организации уведомление о добровольном погашении задолженности по налогам, говорит Джурабек Норходжаев, суд исполнитель БПИ г. Самарканда. -Позже сотрудниками Бюро и городским управлением кадастра был конфискован данный объект, находящийся на балансе предприятия. Здание было выставлено на аукцион и вскоре продано. Вырученные деньги были перечислены на счет взыскателя, т.е. Самаркандского управления налоговой инспекции.

Задолженность предприятия составляла около 200 млн.сумов. Электронный онлайн-аукцион состоялся на единой электронной торговой площадке"E-IJRO AUCTION" 16 января 2020 года. Административное здание площадью 362 кв.м. выкупил предприниматель Олим Узаков.

Предприятие-должник находилось под арестом почти два года. На основании решения Самаркандского городского экономического суда дело (26 ноября 2018 года, №4-1401-1801/2600) об изъятии задолженности за счет конфискации имущества было передано на исполнение в городской отдел Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре РУз. По словам суд исполнителей, за последние два года число должников, оплачивающих на добровольной основе, в процентном соотношении составило более 70%.

Зарина Хакбердиева