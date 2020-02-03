В Самарканде задержали предпринимателей, которые продавали хлеб и самсу за российские рубли

На Самаркандском железнодорожном вокзале некоторые предприниматели начали продавать продукты питания за российские рубли. Об этом пишет kun.uz.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 17 января в УОБ на транспорте УВД Самакандской области поступило заявление от мужчины, проживающего в Бахмальском районе Джизакской области.

Заявитель отметил, что в магазинах, расположенных на Самаркандском железнодорожном вокзале, особенно хлеб и мучные продукты намного дороже, чем в других местах, тем более реализуются за иностранную валюту, поэтому он просил принять законные меры по этому поводу.

В этот же день на Самаркандском железнодорожном вокзале сотрудниками ОВД были проведены оперативные мероприятия.

«Факт полностью оправдался. К примеру, гражданин, занимающийся торговлей в одном из магазинов вокзала, 4 штуки хлеба продавал за 500 российских рублей, вернув сдачу в размере 42 тыс. сумов. Еще один предприниматель 6 штук самсы продавал за 200 рублей. А другой предприниматель напиток «Coca-Cola» в литровой таре продавал за 100 рублей», - рассказали в пресс-службе МВД.

По вышеуказанным и другим установленным фактам были оформлены соответствующие документы.

Напомним, что согласно указу президента «О введении в обращение национальной валюты Республики Узбекистан», с 1 июля 1994 года законным платежным средством на территории страны является «сум».