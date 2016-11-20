МИНЭНЕРГО – О ПРОИЗОШЕДШЕМ В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ

Министерство энергетики Республики Узбекистан комментирует размещенное сегодня в социальных сетях видео и сообщение к нему, в котором говорилось - цитата: «В Нарпайском районе Самаркандской области взорван крупный газопровод».

Министерство энергетики в этой связи официально сообщает следующее:

На самом деле сегодня, 2 февраля, в 14:45 произошел пожар на магистральном газопроводе Зирабулак в районе города Мирбозор в Нарпайском районе Самаркандской области. Причиной стал обрыв магистрального газопровода 1–4.

Пожар был потушен специальной рабочей группой «Узтрансгаза» в 17:15. В настоящее время на месте происшествия работают специальные ремонтные бригады магистральных трубопроводов Зирабулак, Галлаорол, Мубарек и Газли, с целью полного решения вопроса.

Что послужило причиной выясняется.