» » » МИНЭНЕРГО – О ПРОИЗОШЕДШЕМ В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ
﻿
  • 2 февраль 2020 23:02
  • 241

МИНЭНЕРГО – О ПРОИЗОШЕДШЕМ В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ

Министерство энергетики Республики Узбекистан комментирует размещенное сегодня в социальных сетях видео и сообщение к нему, в котором говорилось - цитата: «В Нарпайском районе Самаркандской области взорван крупный газопровод».
 

МИНЭНЕРГО – О ПРОИЗОШЕДШЕМ В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ


Министерство энергетики в этой связи официально сообщает следующее:
 
На самом деле сегодня, 2 февраля, в 14:45 произошел пожар на магистральном газопроводе Зирабулак в районе города Мирбозор в Нарпайском районе Самаркандской области. Причиной стал обрыв магистрального газопровода 1–4.
 
Пожар был потушен специальной рабочей группой «Узтрансгаза» в 17:15. В настоящее время на месте происшествия работают специальные ремонтные бригады магистральных трубопроводов Зирабулак, Галлаорол, Мубарек и Газли, с целью полного решения вопроса.
 
Что послужило причиной  выясняется.

Похожие статьи:
﻿
Мужчина зарезал жену брата.Официальное заявление прокуратуры об умышленном убийстве в Нарпайском районе

Мужчина зарезал жену брата.Официальное заявление прокуратуры об умышленном убийстве в Нарпайском районе

Новости Самарканда
﻿
В Нарпайском районе открыт первый молодежный трудовой гузар

В Нарпайском районе открыт первый молодежный трудовой гузар

Новости Самарканда
﻿
После критического материала в Нарпайском районе уволены 9 заведующих детсадами

После критического материала в Нарпайском районе уволены 9 заведующих детсадами

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандскую область едет группа специалистов МДО для изучении нарушений

В Самаркандскую область едет группа специалистов МДО для изучении нарушений

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области при пожаре погиб ребенок

В Самаркандской области при пожаре погиб ребенок

Новости Самарканда / Проишествия / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика