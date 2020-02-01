Новые дороги, новая работа и средства на лечение. Выездной прием граждан в Пахтачийском районе

496 граждан. 7,5 часов. Ровно столько времени понадобилось, чтобы рассмотреть около 500 обращений. Очередной выездной приём жителей Пахтачийского и близлежащих районов области хокимиятом Самаркандской области и руководителями госучреждений. У каждого обратившегося своя история, своя трагедия. Все они пришли в педагогический колледж Пахтачийского района рассказать о наболевшем.





Дурдона мечтает о полноценной жизни. Родившись здоровой девочкой, после вакцинации в шестимесячном возрасте, приобрела инвалидность. После консультации со специалистами у нее появился шанс встать на ноги. Хокимият области попросила выделить денежные средства на операцию. А также оказать поддержку в выделении льготной квартиры.





Зарина Амритдинова