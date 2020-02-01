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  • 1 февраль 2020 23:05
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Новые дороги, новая работа и средства на лечение. Выездной прием граждан в Пахтачийском районе

496 граждан. 7,5 часов. Ровно столько времени понадобилось, чтобы рассмотреть около 500  обращений. Очередной выездной приём жителей Пахтачийского и близлежащих районов области хокимиятом Самаркандской области  и руководителями госучреждений.У каждого обратившегося своя история, своя трагедия. Все они пришли в педагогический колледж Пахтачийского  района рассказать о наболевшем. 

Дурдона мечтает о полноценной жизни. Родившись здоровой девочкой, после вакцинации в шестимесячном возрасте, приобрела инвалидность. После консультации со специалистами у нее появился шанс встать на ноги. Хокимият области попросила выделить денежные средства на операцию. А также оказать поддержку в выделении льготной квартиры.
 

Зарина Амритдинова

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