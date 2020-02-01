Ректор СамГИИЯ :главное не количество, а качество

Самаркандский государственный институт иностранных языков и Самаркандский институт экономики и сервиса вошли в список 10 вузов страны, которые с 1 января 2020 года в порядке эксперимента перешли на систему самофинансирования.





Ректор вуза Илхомжон Тухтасинов подробно рассказал о целях, преимуществах новой системы, стоимости контрактного обучения и многом другом. Первый шаг - создание Попечительского совета при институте, куда входят ответственные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии высшего образовательного учреждения, говорит Тухтасинов.

Вузам, переходящим на самофинансирование, предоставляется право открывать новые направления бакалавриата и специальности магистратуры с учетом спроса и предложений на рынке образовательных услуг и научно-педагогического потенциала, и возможностей материально-технической базы, а также устанавливать параметры приема студентов и стоимости обучения на платно-контрактной основе.

В настоящее время в институте иностранных языков по шести направлениям обучаются около 5 тысяч студентов, 260 магистрантов. 85% из общего количества обучающихся являются контрактниками. Преподавательский состав составляет 370 человек. В целях развития научного потенциала вуз сотрудничает с более сотни высших учебных заведений со всего мира. В рамках программы двойных дипломов подписаны договора с вузами 3 государств - Россией, Южной Кореей и США.

Заняв 13 место в рейтинге лучших вузов страны, Самаркандский институт экономики и сервиса также в списке вузов, переходящих на систему самофинансирования. Здесь на трех факультетах и в отделе магистратуры обучаются около 3000 студентов.

Как сказал ректор института иностранных языков Илхомжон Тухтасинов, стоимость контрактного обучения не будет резко повышаться. Будет составлена смета исходя из расходов вуза. Переход на систему самофинансирования совсем не означает, что институт полностью становится самостоятельным. Несмотря на то, что мы вправе увеличивать количество квот и стоимость контракта, для нас в приоритете повысить качество образования, но не количество студентов, подчеркнул ректор.

Зарина Хакбердиева