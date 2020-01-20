В Пастдаргомском районе будут построены социальные объекты на 14 млрд.сумов

В 2019 году в Пастдаргомском районе на строительство 9 социальных объектов на основе инвестиционной программы было потрачено 20,9 млрд. сумов. На выделенные средства построены 5 общеобразовательных школ, 3 дошкольных учреждения, сдано в эксплуатацию новое здание сельского врачебного пункта «Фаровон».

Кроме того, были построены и сданы в эксплуатацию административное здание районного центра содействия занятости населения на 971,4 млн. сумов и областное отделение Государственного архива на сумму 1 млрд. сумов.

В настоящее время ведутся строительные работы в двухэтажном здании Центра государственных услуг. Также в соответствии с инвестиционной программой на 2020 год планируется построить и реконструировать 6 объектов социальной сферы за счет средств централизованного фонда на 14 млрд. сумов.