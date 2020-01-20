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  • 20 январь 2020 12:53
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Рекламодатель и заказчик, разместившие баннер со скрытой рекламой наркотиков в Самарканде, оштрафованы

Рекламодатель и заказчик, разместившие баннер со скрытой рекламой наркотиков в Самарканде, оштрафованы Рекламодатель и заказчик, разместившие баннер со скрытой рекламой наркотиков в Самарканде, оштрафованы на 1,1 миллиона сумов (примерно 120 долларов) каждый, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные Антимонопольного комитета.

 

Напомним, что после обращений узбекистанцев в правоохранительные органы в Ташкенте и Самарканде были демонтированы баннеры со скрытой рекламой наркотических средств и их аналогов, а также психотропных веществ.

 

На первый взгляд на баннере была размещена реклама модного сейчас среди молодежи явления – челленджа, победителям которого организаторы обещают совершенно бесплатно подарить различные гаджеты или научить зарабатывать деньги. В частности, на баннере был размещен QR-код, по которому пользователь переходил на сайт челленджа.

 

Пройдя регистрацию, пользователь оказывался на сайте, где рекламируются наркотические средства и психотропные вещества. Здесь предлагали выбрать страну и город, где проживает посетитель сайта, а затем представляли ассортимент курительных смесей, наркотических средств и психотропных веществ доступных в его локации.

 

"Один из баннеров был установлен в Ташкенте на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Чулпон (так называемый "Крестик"), а также в Самарканде на улице Фирдавсий. Баннеры по заказу ИП "Хамдамов Санжар Саматович" были установлены ЧП "Media lux" (Ташкент) и ЧП "Вохидов Бехзод Абдувахобович" (Самарканд)", – сообщили в Антимонопольном комитете.

 

Действия заказчика (ИП "Хамдамов Санжар Саматович") и рекламодателей (ЧП "Media lux"), ЧП "Вохидов Бехзод Абдувахобович" были квалифицированы как нарушение статьи 6 закона "О рекламе" в части основных требований к рекламе.

 

Самаркандский городской административный суд определил штрафы в размере 1 миллиона 115 тысяч сумов ИП "Хамдамов Санжар Саматович" и ЧП "Вохидов Бехзод Абдувахобович" на каждого.

 

По делу ЧП "Media lux" заседание Юнусабадского административного суда еще не состоялось.


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