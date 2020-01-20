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  • 20 январь 2020 11:23
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Делегация во главе с Виктором Вексельбергом посетила Самарканд

18 января текущего года Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» со своей командой прибыл в Самарканд.

 

Делегация во главе с Виктором Вексельбергом посетила Самарканд

 

В ходе визита состоялась встреча с хокимом области Э. Турдимовым, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Виктор Вексельберг отметил готовность инвестирования в развитие энергетической, химической, металлургической промышленности в Самарканде.

 

Кроме этого, гости ознакомились с архитектурными памятниками города, которые имеют многовековую историю, а также отметили вкус и неповторимость самаркандского плова. 

 

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.

 


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